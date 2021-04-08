Глава «ПСЖ»: это важная победа для истории клуба. Хотим обыграть «Баварию» во втором матче

Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи прокомментировал победу в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Баварией» (3:2).



«Это важная победа для истории нашего клуба. Мы выиграли в гостях, в Мюнхене, несмотря на несколько травм. Мы проделали отличную работу, но это ещё не конец, а всего лишь первый матч. Через неделю нам предстоит ответная встреча, и мы хотим победить и там, для нас это очень важно.



У нас всё больше и больше опыта в Лиге чемпионов, нашим футболистам нравится играть такие матчи. Мы показали, что являемся отличной командой. Я очень горжусь игроками и тренерским штабом, потому что они провели прекрасный матч. Но давайте не забывать, что ещё будет ответная встреча», — приводит слова Аль-Хеллаифи L’Equipe.



Ответный матч между «ПСЖ» и «Баварией» состоится в Париже 13 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

«ПСЖ» ужасно защищался, зато Неймар и Мбаппе показали класс. А «Баварии» не повезло Абсурдный, безумный, нелогичный матч. Побольше бы таких.