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Aнтуан Гризманн в третий раз стал отцом. Все его дети появились на свет 8 апреля

Aнтуан Гризманн в третий раз стал отцом. Все его дети появились на свет 8 апреля
Футбол / Испания 0
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Нападающий «Барселоны» Aнтуан Гризманн в третий раз стал отцом, о чём сообщил в своём «твиттере». На свет появился мальчик, которого назвали Альба. Примечательно, что все три ребёнка французского форварда родились 8 апреля, Миа – в 2016 году, Амаро – в 2019.

Напомним, Гризманн обогнал Давида Трезеге по количеству голов за национальную команду. Впереди Гризманна в списке бомбардиров располагаются Мишель Платини (41 гол), Оливье Жиру (44) и Тьерри Анри (51).

Ранее нападающий «Барселоны» вышел в стартовом составе сборной Франции на матч отбора на ЧМ-2022 с национальной командой Казахстана (2:0). Это появление в стартовом составе сборной Франции стало для Гризманна 45-м подряд. Антуан установил рекорд национальной команды по этому показателю. Ранее рекорд принадлежал Патрику Виейра, который выходил в стартовом составе сборной Франции 44 встречи подряд.

Гризманн обогнал Трезеге по количеству голов за сборную Франции
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