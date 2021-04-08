Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Арсенал» — «Славия». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Орлов: «Уфу» возглавил Стукалов, хотя рассматривался вариант с Александром Кержаковым

Орлов: «Уфу» возглавил Стукалов, хотя рассматривался вариант с Александром Кержаковым
Футбол / РПЛ 0
Аудио-версия:

Комментатор Геннадий Орлов рассказал, что руководство «Уфы» рассматривало на пост главного тренера кандидатуру экс-футболиста сборной России Александра Кержакова, но в итоге выбор был сделан в пользу действующего наставника «Велеса» Алексея Стукалова.

«Тренер «Велеса» Стукалов-младший ушёл в «Уфу». Не знаю, объявили сегодня или нет, но он уже приступает к работе. Не слышали? Ну, вы же Орлову звоните, здесь центр информации. В шорт-листе также был Саша Кержаков. Я спросил у Газизова, и он сказал: «Да, я просматривал Кержакова». Но потом добавил, что всё-таки Стукалов ближе. Гендиректор «Уфы» сказал о Стукалове: «Ну, он же знает суть профессии, глядя на своего отца». В этом логика есть», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

Напомним, «Чемпионат» первым сообщил, что главный тренер «Велеса» Алексей Стукалов является основным кандидатом на пост наставника «Уфы».

Стал известен основной кандидат на пост тренера «Уфы»
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021