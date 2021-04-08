Орлов: «Уфу» возглавил Стукалов, хотя рассматривался вариант с Александром Кержаковым

Комментатор Геннадий Орлов рассказал, что руководство «Уфы» рассматривало на пост главного тренера кандидатуру экс-футболиста сборной России Александра Кержакова, но в итоге выбор был сделан в пользу действующего наставника «Велеса» Алексея Стукалова.

«Тренер «Велеса» Стукалов-младший ушёл в «Уфу». Не знаю, объявили сегодня или нет, но он уже приступает к работе. Не слышали? Ну, вы же Орлову звоните, здесь центр информации. В шорт-листе также был Саша Кержаков. Я спросил у Газизова, и он сказал: «Да, я просматривал Кержакова». Но потом добавил, что всё-таки Стукалов ближе. Гендиректор «Уфы» сказал о Стукалове: «Ну, он же знает суть профессии, глядя на своего отца». В этом логика есть», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

Напомним, «Чемпионат» первым сообщил, что главный тренер «Велеса» Алексей Стукалов является основным кандидатом на пост наставника «Уфы».