Александр Зинченко оценил старт сборной Украины на отборе ЧМ-2022

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко оценил старт своей национальной команды на отборе к чемпионату мира — 2022. Сборная Украины сыграла с Францией, Финляндией и Казахстаном. Все матчи закончились с одинаковым счётом — 1:1.

«Это гордость и честь — быть капитаном сборной. Но давления не было, хотя я почувствовал дополнительную ответственность. Всё-таки капитан — не просто человек, который носит повязку. Он должен поддерживать партнёров, заводить, отвечать за дисциплину. Ответственность была, но на игре это не отражалось. Считаю, что в матче с Францией мы показали характер, зарядились словами нашего штаба. Самым главным было выдержать 20 минут. Мы знали, что потом будет шанс, и в итоге мы свой момент реализовали. Считаю, что мы это заслужили.

Французы — настоящие убийцы на футбольном поле, очень голодные к победам и голам. Если взять того же Килиана Мбаппе, то он, когда выходит на поле, хочет уничтожить противника, забить как можно больше мячей, побить все рекорды. И такая у них вся команда. Никакой недооценки по отношению к нам с их стороны не было.

С Финляндией мы контролировали всю игру, забили гол, но на последнем отрезке не хватило концентрации, дисциплины. Надо было довести матч до победы. Финны оборонялись в пять защитников. Непросто было. Но мы выигрываем вместе и проигрываем тоже вместе, поэтому не будем рассуждать, кто больше ошибся.

После поединка с Казахстаном я был опустошён. Мы создали много моментов, было много ударов. Гости один раз перешли на нашу половину поля и забили гол, как мы с Францией. Но всё позади, и теперь нужно хорошее извлечь, а плохое забыть и двигаться дальше», — цитирует Зинченко пресс-служба Украинской ассоциации футбола.