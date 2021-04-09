Эштреков: у «Спартака» есть Соболев, у «Локомотива» — Смолов, но решит командная игра

Бывший тренер «Локомотива» Владимир Эштреков поделился ожиданиями от предстоящего матча 25-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком».
«Шансы равные у обоих соперников. Идёт преследование лидера, борьба за очки, и все находятся рядышком. «Локомотив» провёл хорошую подготовительную работу на сборах. Это видно. Тренер пообщался с ребятами, чтобы лучше вникнуть в проблемы, узнать, чего им не хватало осенью, физическое состояние у команды хорошее. Поэтому весенний отрезок железнодорожники проводят удачно.
У «Спартака» есть Соболев, у «Локомотива» – Смолов. Но есть ещё командная игра. Всё будут определять именно коллективные взаимодействия. А Смолов как нападающий и должен забивать мячи. Это его обязанность. С чем связан его прогресс? Фёдор – футболист хорошего уровня. Наверное, он переосмыслил свои действия, по-другому начал смотреть на игру команды и свои обязанности. Он должен обострять игру, забивать, что Смолов и делает в последних матчах. Это приятно.
Сейчас мне больше нравится игра «Локомотива». Нравятся результаты, которые он сейчас показывает. Но впереди у подопечных Николича очень сложный график. Однако я оптимист, и надеюсь, что всё будет хорошо», — цитирует Эштрекова «Советский спорт».
- 9 апреля 2021
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