Даниэле Де Росси госпитализирован с коронавирусом

Бывший защитник сборной Италии, а ныне тренер «скуадры адзурры» Даниэле Де Росси госпитализирован в больницу Рима с коронавирусом.
Covid-19 выявлен у Де Росси вместе с несколькими другими членами персонала сборной Италии на прошлой неделе. На фоне заражения, по сообщению La Repubblica, у Де Росси развилась пневмония, и минувшей ночью он попал в больницу.
Де Росси вошёл в тренерский штаб сборной Италии перед мартовскими матчами отборочного турнира ЧМ-2022. 37-летний итальянец стал одним из ассистентов главного тренера Роберто Манчини. Де Росси — воспитанник «Ромы». За первую команду римского клуба выступал с 2002 по 2019 год. В составе «волков» легендарный футболист сыграл 616 матчей, забил 63 мяча и выиграл три трофея — два Кубка и Суперкубок Италии. Летом 2019 года на правах свободного агента перешёл в «Боку Хуниорс». В начале года Де Росси объявил о завершении карьеры футболиста, а в апреле заявил о начале тренерской деятельности.
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