Хавбек «Шахтёра» Тайсон больше не сыграет за донецкий клуб

Полузащитник Тайсон больше не сыграет за донецкий «Шахтёр», сообщил журналист Виктор Соколов в видео, размещённом на YouTube-канале «Футбол 1/2/3».



Украинский клуб не ведёт переговоров с бразильским футболистом и намерен с ним расстаться. Сообщается, что Тайсон нашёл причину, чтобы не ехать на матч второй команды «Шахтёра» с «Мариуполем» (1:1), который состоялся 9 апреля.



Напомним, в матче 1/8 финала Лиги Европы с «Ромой» Тайсон отказался выйти на замену. За такое поведение бразильский полузащитник был отправлен в дубль донецкой команды.

Тайсон перешёл в «Шахтёр» из «Металлиста» с 2013 году. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 15 матчах чемпионата Украины, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.