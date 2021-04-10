Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ростов» — «Рубин». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Марио Фернандес назвал команду мечты. В ней Месси, Роналду и Неймар, а тренер — Гончаренко

Марио Фернандес назвал команду мечты. В ней Месси, Роналду и Неймар, а тренер — Гончаренко
Футбол / РПЛ 0
Аудио-версия:

Защитник ЦСКА Марио Фернандес назвал команду мечты. Ролик с выбором игрока появился на YouTube-канале армейцев.

В импровизированный идеальный состав Марио Фернандес включил следующих футболистов: Буффон, Кафу, Мальдини, Рамос, Марсело, Иньеста, Хави, Зидан, Неймар, Роналду, Месси. Лучшим тренером Марио Фернандес назвал бывшего наставника ЦСКА Виктора Гончаренко.

О назначении Гончаренко на пост главного тренера «Краснодара» стало известно 6 апреля. Контракт с белорусским специалистом рассчитан до лета 2023 года. Ранее должность наставника «быков» покинул Мурад Мусаев. В последнем матче под его руководством краснодарцы на своём поле разгромно проиграли «Ахмату» в 24-м туре Российской Премьер-Лиги (0:5). В свою очередь, Гончаренко был уволен из ЦСКА в конце марта.

«Краснодар» провёл первую тренировку под руководством Виктора Гончаренко
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021