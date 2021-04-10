Марио Фернандес назвал команду мечты. В ней Месси, Роналду и Неймар, а тренер — Гончаренко

Защитник ЦСКА Марио Фернандес назвал команду мечты. Ролик с выбором игрока появился на YouTube-канале армейцев.



В импровизированный идеальный состав Марио Фернандес включил следующих футболистов: Буффон, Кафу, Мальдини, Рамос, Марсело, Иньеста, Хави, Зидан, Неймар, Роналду, Месси. Лучшим тренером Марио Фернандес назвал бывшего наставника ЦСКА Виктора Гончаренко.

О назначении Гончаренко на пост главного тренера «Краснодара» стало известно 6 апреля. Контракт с белорусским специалистом рассчитан до лета 2023 года. Ранее должность наставника «быков» покинул Мурад Мусаев. В последнем матче под его руководством краснодарцы на своём поле разгромно проиграли «Ахмату» в 24-м туре Российской Премьер-Лиги (0:5). В свою очередь, Гончаренко был уволен из ЦСКА в конце марта.