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Бьельса: думаю, «Лидс» заслужил победу, но было бы справедливо, если бы выиграл «Сити»

Бьельса: думаю, «Лидс» заслужил победу, но было бы справедливо, если бы выиграл «Сити»
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Лидса» Марсело Бьельса прокомментировал победу над «Манчестер Сити» (2:1) в матче 31-го тура английской Премьер-лиги.

«Ценность победы возрастает, потому что мы её достигли в игре, где над нами доминировали. Это требовало характера, усилий и индивидуального мастерства.

Считаю, победа связана с командным духом. Очень трудно выигрывать такие игры, как сегодняшняя. Думаю, что мы заслужили победу, но также было бы справедливо, если бы выиграл «Сити». У них было преимущество, возникали моменты», — цитирует Бьельсу BBC.

В матче 31-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» принимал «Лидс Юнайтед». Встреча прошла на стадионе «Этихад» в Манчестере и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

«Манчестер Сити» дома уступил «Лидс Юнайтед», игравшему в меньшинстве
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