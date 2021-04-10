«Реал» — «Барселона»: Бензема открыл счёт, забив пяткой

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема открыл счёт, забив гол в матче с «Барселоной».
На 13-й минуте Федерико Вальверде убежал по центру, покатил мяч на Лукаса Васкеса, тот прострелил с правого фланга во вратарскую, где Бензема опередил Рональда Араухо и пяткой переправил мяч в ближний угол.
Матч проходит на стадионе «Альфредо ди Стефано» в Мадриде. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Хесусом Хиль Мансано. Ассистенты: Пау Себрьян Девис, Икер Де Франсиско Грихальба. Резервный судья — Иван Капаррос Эрнандес.
Соперники располагаются на соседних строчках таблицы Примеры — «Барселона» занимает второе место с 65 очками, «Реал» — на третьем месте, отставая на два очка. У лидера, мадридского «Атлетико», — 66 очков.
В матче первого круга на «Камп Ноу», состоявшемся 24 октября 2020 года, «Реал» переиграл сине-гранатовых 3:1. У «сливочных» голы тогда забили Федерико Вальверде, Серхио Рамос и Лука Модрич. У «Барселоны» — Ансу Фати.
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