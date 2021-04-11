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«Вряд ли кто-то может дать указание уступить очки». Червиченко — о матче «Сочи» — «Зенит»

«Вряд ли кто-то может дать указание уступить очки». Червиченко — о матче «Сочи» — «Зенит»
Футбол / РПЛ 0
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Бывший президент красно-белых и колумнист «Чемпионата» Андрей Червиченко пояснил, почему не согласен с разговорами о том, что «Сочи» фактически является фарм-клубом «Зенита» и отдаст три очка петербуржцам в очном матче.

«Разговоры о том, что «Сочи» является фарм-клубом «Зенита» — бред, в основном воспалённое воображение конкурентов. Теории заговоров о том, что их команды не дотягивают до чемпионства не из-за того, что не очень хорошо играют, а потому что кто-то где-то группируется. Игроки «Зенита» сильнее, качественней, быстрее, дороже. Разве у «Сочи» есть такие нападающие, как Азмун или Дзюба? Нет. Есть ли у них защитники с огромным опытом, как Ловрен и Ракицкий? Тоже нет.

Я, например, не думаю, что у главы, основного патрона «Зенита», больше авторитета, чем у хозяина «Сочи». Тут вряд ли кто-то может дать целевое указание уступить очки или матчи».

Можно ли называть «Сочи» фарм-клубом «Зенита»? Колонка Червиченко
Чемпиону гарантированы три очка на «Фиште»?
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