Александр Соболев пропустит следующий матч «Спартака» из-за перебора жёлтых карточек

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев пропустит следующую встречу команды с «Уфой» из-за перебора жёлтых карточек.

В текущем матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» Соболев на 24-й минуте получил жёлтую карточку, которая стала для него восьмой в сезоне. Ранее в этом сезоне он уже получал дисквалификацию на одну игру.

Московское дерби проходит на стадионе «РЖД Арена» в столице страны. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ранее стало известно, что на матч прибыл владелец «Спартака» Леонид Федун. В начале первого тайма болельщики команд устроили драку. С гостевой трибуны полетели несколько предметов, также больше десятка болельщиков «Спартака» побежали к болельщикам «Локомотива».