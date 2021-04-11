Александр Соболев пропустит следующий матч «Спартака» из-за перебора жёлтых карточек
Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев пропустит следующую встречу команды с «Уфой» из-за перебора жёлтых карточек.
В текущем матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» Соболев на 24-й минуте получил жёлтую карточку, которая стала для него восьмой в сезоне. Ранее в этом сезоне он уже получал дисквалификацию на одну игру.
Московское дерби проходит на стадионе «РЖД Арена» в столице страны. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Ранее стало известно, что на матч прибыл владелец «Спартака» Леонид Федун. В начале первого тайма болельщики команд устроили драку. С гостевой трибуны полетели несколько предметов, также больше десятка болельщиков «Спартака» побежали к болельщикам «Локомотива».
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