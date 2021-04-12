Червиченко: Тедеско — не первый немец, у которого в России не получаются блицкриги

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал результат матча 25-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (0:2).
«Абсолютно тренерская победа Николича в дерби. Тедеско – не первый немец, у которого в России не получаются блицкриги. Эта его залихватская тактика и желание сделать игру в первые 25 минут терпят неудачу. С «Ростовом» это тоже происходило, и «Спартаку» просто повезло. С «Локомотивом» же во втором тайме им просто не хватило энергии. Ребята хотят, бьются, но ресурса нет.
Тедеско по-тренерски проиграл второй матч подряд. С «Ростовом» действительно повезло. В Черкизове было видно, что последние минуты превратились в мучения, потому что сил у команды уже не было», — написал Червиченко в своей авторской колонке на «Чемпионате».
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