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Червиченко: Тедеско — не первый немец, у которого в России не получаются блицкриги

Червиченко: Тедеско — не первый немец, у которого в России не получаются блицкриги
Футбол / РПЛ 0
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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал результат матча 25-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (0:2).

«Абсолютно тренерская победа Николича в дерби. Тедеско – не первый немец, у которого в России не получаются блицкриги. Эта его залихватская тактика и желание сделать игру в первые 25 минут терпят неудачу. С «Ростовом» это тоже происходило, и «Спартаку» просто повезло. С «Локомотивом» же во втором тайме им просто не хватило энергии. Ребята хотят, бьются, но ресурса нет.

Тедеско по-тренерски проиграл второй матч подряд. С «Ростовом» действительно повезло. В Черкизове было видно, что последние минуты превратились в мучения, потому что сил у команды уже не было», — написал Червиченко в своей авторской колонке на «Чемпионате».

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