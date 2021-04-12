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Фото: жесты вратаря «Локомотива» Гильерме в адрес болельщиков «Спартака»

Фото: жесты вратаря «Локомотива» Гильерме в адрес болельщиков «Спартака»
Футбол / РПЛ 0
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Объединение активных болельщиков «Спартака» Supporters Group в своём телеграм-канале опубликовало доказательства того, что вратарь «Локомотива» Маринато Гильерме провоцировал фанатов красно-белых во время матча 25-го тура Российской Премьер-Лиги.

Футболист железнодорожников сначала показал рукой открывающийся и закрывающийся рот, а затем продемонстрировал неприличный жест, поднеся бутылку с водой к паху.

Фото: Телеграм-канал Supporters Group News

Фото: Телеграм-канал Supporters Group News

Ранее стало известно, что КДК РФС рассмотрит оскорбительные скандирования фанатов «Спартака» в адрес голкипера железнодорожников. Позже в «Спартаке» сообщили, что Гильерме неоднократно провоцировал болельщиков красно-белых по ходу встречи.

Напомним, «Локомотив» победил «Спартак» со счётом 2:0. Железнодорожники, набрав 46 очков, по-прежнему занимают третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда сократила отставание от располагающихся строчкой выше красно-белых до 1 очка. Лидирует в чемпионате «Зенит» (54).

Стало известно, какие санкции грозят Гильерме за возможную провокацию фанатов «Спартака»
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