Рафинья — о переходе в «Лидс»: на ответ у меня было всего 20 минут!

Нападающий «Лидса» Рафинья рассказал подробности своего перехода в английский клуб из французского «Ренна».

«Руководство клуба сказало мне: «Мы приняли предложение «Лидса», теперь слово за тобой: ты хочешь уйти или остаться?» Если бы я захотел уйти, то для меня был забронирован частный рейс в Англию для прохождения медобследования. Совру, если скажу, что это было простое решение. Это было нелегко. У меня было всего 20 минут на ответ! Довольно сложно, не так ли?

С одной стороны, я помог «Ренну» выйти в Лигу чемпионов впервые в истории клуба. Участие в этом турнире было бы великолепной возможностью для меня. С другой стороны, я получил предложение от столь славного клуба, как «Лидс», который набрал ход и вернулся в Премьер-лигу.

Моё желание играть за английский клуб в итоге стало моей первой мыслью перед подписанием контракта с «Лидсом». Вы можете только представить, как приятно было надеть форму этого клуба», — цитирует Рафинью FourFourTwo.

В нынешнем розыгрыше АПЛ Рафинья сыграл в 26 матчах, забил шесть голов и отдал шесть результативных передач.

Видеообзор матча «Манчестер Сити» — «Лидс»