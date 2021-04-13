Воронин: ещё вчера Ярдошвили рассказывал мне историю, а сегодня его нет! Тяжело поверить

Тренер московского «Динамо» Андрей Воронин отреагировал на новость о смерти главного врача команды Александра Ярдошвили в возрасте 66 лет.



«В это тяжело поверить. Ещё вчера он рассказывал мне очередную историю, а сегодня его уже нет! Спасибо тебе за всё», — написал Воронин в своём «инстаграме».

Ярдошвили был заслуженным врачом Российской Федерации и входил в медицинский совет Российского футбольного союза. Главным врачом «Динамо» он стал в 2016 году, а до этого возглавлял медицинскую службу ЦСКА. С 1998 по 2012 годы специалист работал в сборной России. С 1992 по 2012 год Ярдошвили был врачом в «Локомотиве». До этого Александр два года трудился в ватерпольном «Динамо», а с 1982 по 1988 годы работал в футбольной команде бело-голубых.