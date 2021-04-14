Диего Марадона потратил на близких почти $ 5 млн за последние 6 лет жизни

Легендарный футболист Диего Марадона за последние шесть лет жизни потратил на своих родных и близких около $ 5 млн, сообщает La gazzetta dello sport.
Сообщается, только в период с 2014 по 2020 год пожертвования аргентинца родственникам и близким составили $ 4,6 млн. Марадона оплачивал автомобили, квартиры, отпуск, медицинские страховки, визиты к специалистам, расходы на питание, счета за парикмахерские и косметические услуги и даже телефонные счета.
Марадона умер 25 ноября в результате острого отёка лёгких, вызванного хронической сердечной недостаточностью. В сердце Марадоны обнаружили дилатационную кардиомиопатию — патологию, приводящую к увеличению камер сердца и имеющую множество причин. Сердце Марадоны было в два раза больше обычного, и оно сохранено для изучения.
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