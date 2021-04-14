Павлюченко: у Черчесова за «хи-хи, ха-ха» могли напихать. Хиддинк мог рассказать анекдот

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко сравнил своих наставников Станислава Черчесова и Гуса Хиддинка.



«Примет у Хиддинка не было: в автобусе мы слушали музыку и разговаривали, во время занятий — шутили и улыбались. На тренировочный процесс я смотрел на контрасте с тем, что было у Черчесова в «Спартаке», где за «хи-хи, ха-ха» могли остановить тренировку и напихать. А Гус мог прервать тренировку и рассказать смешную историю или анекдот, вызывая к себе уважение и доверие», — написал Павлюченко в своей колонке для «Чемпионата».



Павлюченко перешёл в «Спартак» из «Ротора» в 2003 году и провёл в клубе пять лет. После чемпионата Европы — 2008, где с его помощью сборная России завоевала бронзовые медали, Роман перешёл в «Тоттенхэм Хотспур». Впоследствии выступал за «Локомотив», «Кубань», «Урал» и «Арарат» (Москва). Сейчас 38-летний форвард играет за ногинское «Знамя».

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