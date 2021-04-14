Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Боруссия Д» — «Манчестер Сити». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Павлюченко: у Черчесова за «хи-хи, ха-ха» могли напихать. Хиддинк мог рассказать анекдот

Павлюченко: у Черчесова за «хи-хи, ха-ха» могли напихать. Хиддинк мог рассказать анекдот
Футбол / Сборная России 0
Аудио-версия:

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко сравнил своих наставников Станислава Черчесова и Гуса Хиддинка.

«Примет у Хиддинка не было: в автобусе мы слушали музыку и разговаривали, во время занятий — шутили и улыбались. На тренировочный процесс я смотрел на контрасте с тем, что было у Черчесова в «Спартаке», где за «хи-хи, ха-ха» могли остановить тренировку и напихать. А Гус мог прервать тренировку и рассказать смешную историю или анекдот, вызывая к себе уважение и доверие», — написал Павлюченко в своей колонке для «Чемпионата».

Павлюченко перешёл в «Спартак» из «Ротора» в 2003 году и провёл в клубе пять лет. После чемпионата Европы — 2008, где с его помощью сборная России завоевала бронзовые медали, Роман перешёл в «Тоттенхэм Хотспур». Впоследствии выступал за «Локомотив», «Кубань», «Урал» и «Арарат» (Москва). Сейчас 38-летний форвард играет за ногинское «Знамя».

«А ведь меня хотели выгнать перед Англией». Новые байки Павлюченко про Гуса
Правда ли, что Роман обижался на «спящего гиганта»?
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021