Президент РФС поздравил женскую сборную России с выходом на Евро-2022

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков прокомментировал выход женской сборной России в финальную стадию чемпионата Европы 2022 года.



«Поздравляю женскую сборную России с выходом в финальную часть Евро-2022. На протяжении отборочного турнира и в стыковых матчах против сильной сборной Португалии наша команда показала свои лучшие качества и волю к победе. Отмечу работу нового тренерского штаба во главе с Юрием Красножаном, который смог за короткое время физически и тактически подготовить команду к стыковым матчам, а также благодарю Елену Фомину, которая вывела сборную в стыки.



РФС уделяет большое внимание женскому футболу и сделает всё возможное, чтобы обеспечить для команды лучшие условия подготовки к чемпионату Европы в Англии», — предоставили комментарий Дюкова в службе коммуникаций РФС.

Женская сборная России пробилась на Евро-2022