Президент «Славии» прокомментировал дисквалификацию Куделы за расистское поведение

Президент «Славии» Ярослав Тврдик прокомментировал отстранение защитника пражской команды Ондржея Куделы на 10 матчей за расистское поведение.



Напомним, после ответного матча 1/8 финала Лиги Европы УЕФА «Рейнджерс» — «Славия» (0:2) главный тренер шотландской команды Стивен Джеррард сообщил, что Кудела оскорбил Камара по расовому признаку. Позже появилась информация, что Кудела был избит в подтрибунном помещении.



«Мы уважаем это решение УЕФА. Я очень сожалею и приношу свои извинения Глену Камара за эту ситуацию, которая, очевидна, причинила беспокойство ему и его товарищам по команде. Я принимаю меры, чтобы подобная ситуация в нашем клубе никогда не повторилась», — приводит слова Тврдика пресс-служба «Славии».

Камара: Кудела должен быть отстранён минимум на год