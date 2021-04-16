«Арсенал» повторил клубный рекорд 1932 года

В ответном матче 1/4 финала Лиги Европы пражская «Славия» принимала лондонский «Арсенал». Встреча прошла на стадионе «Эден» в Праге и завершилась разгромной победой гостей со счётом 4:0.

Как сообщает OptaJoe в «Твиттере», таким образом, «Арсенал» забил не менее трёх голов в четырёх подряд выездных матчах во всех соревнованиях впервые с декабря 1932 года.

Напомним, что в последних гостевых матчах «Арсенал» обыграл на выезде «Шеффилд Юнайтед» (3:0), завершил вничью встречу с «Вест Хэм Юнайтед» (3:3), победил «Олимпиакос» (1:3) и, соответственно, одержал победу над «Славией» (4:0).

Таким образом, «Арсенал» вышел в полуфинал Лиги Европы, где сыграет с «Вильярреалом», а пражская «Славия» завершила выступление в турнире.