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«Арсенал» повторил клубный рекорд 1932 года

«Арсенал» повторил клубный рекорд 1932 года
Футбол / Лига Европы 0

В ответном матче 1/4 финала Лиги Европы пражская «Славия» принимала лондонский «Арсенал». Встреча прошла на стадионе «Эден» в Праге и завершилась разгромной победой гостей со счётом 4:0.

Как сообщает OptaJoe в «Твиттере», таким образом, «Арсенал» забил не менее трёх голов в четырёх подряд выездных матчах во всех соревнованиях впервые с декабря 1932 года.

Напомним, что в последних гостевых матчах «Арсенал» обыграл на выезде «Шеффилд Юнайтед» (3:0), завершил вничью встречу с «Вест Хэм Юнайтед» (3:3), победил «Олимпиакос» (1:3) и, соответственно, одержал победу над «Славией» (4:0).

Таким образом, «Арсенал» вышел в полуфинал Лиги Европы, где сыграет с «Вильярреалом», а пражская «Славия» завершила выступление в турнире.

«Арсенал» разгромил пражскую «Славию» и вышел в полуфинал Лиги Европы
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