Почеттино отреагировал на слухи о возможном уходе Мбаппе в мадридский «Реал»
Главный тренер французского «Пари-Сен Жермен» Маурисио Почеттино выразил мнение о возможном уходе из клуба 22-летнего звёздного нападающего Килиана Мбаппе, которым, по сообщениям различных СМИ, интересуется мадридский «Реал».
«Уход Мбаппе в «Реал»? Я буду бороться изо всех сил, чтобы Килиан оставался здесь, в «ПСЖ».
Наш клуб делает всё возможное, чтобы удержать Неймара и Мбаппе. Я настроен оптимистично и думаю, что Килиан останется. У обоих игроков серьёзные обязательства перед «ПСЖ», — приводит слова Почеттино журналист Фабрицио Романо в «Твиттере», ссылаясь на El Larguero.
В текущем сезоне Мбаппе принял участие в 40 встречах за «ПСЖ» во всех турнирах, в которых отметился 33 забитыми мячами и 10 результативными передачами.
«Он наш золотой мальчик». Неймар назвал лучшие качества Мбаппе
Рекомендуем вам
- 16 апреля 2021
-
02:50
-
02:26
-
02:07
-
01:49
-
01:32
-
01:20
-
01:12
-
00:58
-
00:51
-
00:50
-
00:40
-
00:36
-
00:30
-
00:25
-
00:14
-
00:02
- 15 апреля 2021
-
23:53
-
23:53
-
23:52
-
23:15
-
23:11
-
22:40
-
22:27
-
22:06
-
22:05
-
21:51
-
21:11
-
21:10
-
21:01
-
21:01
-
20:53
-
20:49
-
20:39
-
20:29
-
20:26
Партнерский контент
Рекомендуем вам