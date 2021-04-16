Почеттино отреагировал на слухи о возможном уходе Мбаппе в мадридский «Реал»

Главный тренер французского «Пари-Сен Жермен» Маурисио Почеттино выразил мнение о возможном уходе из клуба 22-летнего звёздного нападающего Килиана Мбаппе, которым, по сообщениям различных СМИ, интересуется мадридский «Реал».

«Уход Мбаппе в «Реал»? Я буду бороться изо всех сил, чтобы Килиан оставался здесь, в «ПСЖ».

Наш клуб делает всё возможное, чтобы удержать Неймара и Мбаппе. Я настроен оптимистично и думаю, что Килиан останется. У обоих игроков серьёзные обязательства перед «ПСЖ», — приводит слова Почеттино журналист Фабрицио Романо в «Твиттере», ссылаясь на El Larguero.

В текущем сезоне Мбаппе принял участие в 40 встречах за «ПСЖ» во всех турнирах, в которых отметился 33 забитыми мячами и 10 результативными передачами.