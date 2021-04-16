Изменено время начала матча ЦСКА — «Краснодар»
По просьбе вещателя матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги между ЦСКА и «Краснодаром» начнётся на 30 минут позже, сообщает пресс-служба организации. Встреча пройдёт 8 мая на «ВЭБ Арене». Старт матча — в 19:30 мск.
Напомним, в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги московский ЦСКА принимал волгоградский «Ротор». Встреча проходила на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершилась со счётом 2:0. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым.
ЦСКА, набрав 46 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Ротор» (18) — на 14-й строчке. Десятое место сохранил за собой «Краснодар» (34), который уступил тульскому «Арсеналу» (0:1) в первом матче под руководством Виктора Гончаренко.
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