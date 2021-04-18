«Аталанта» — «Ювентус»: онлайн-трансляция матча начнётся в 16:00

Сегодня, 18 апреля, состоится матч 31-го тура итальянской Серии А сезона-2020/2021 «Аталанта» — «Ювентус». Встреча пройдёт на стадионе «Атлети Адзурри» в Бергамо. Начало — в 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Аталанта» — «Ювентус».



Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Даниэле Орсато. Ассистенты — Алессандро Джаллатини и Фабиано Прети. Резервный рефери — Юан Лука Сакки.



Туринский «Ювентус» в 30 матчах набрал 62 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2020/2021. «Аталанта» (61) — на 4-м месте. Лидером соревнований является миланский «Интер» (74).



В первом круге турнира «Ювентус» сыграл вничью с «Аталантой» (1:1). Встреча состоялась 16 декабря 2020 года.