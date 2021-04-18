«Милан» оказался сильнее «Дженоа»

Сегодня состоялся матч 31-го тура итальянской Серии А сезона-2020/2021 «Милан» — «Дженоа». Игра прошла на стадионе «Сан-Сиро» в Милане. Началалась встреча в 13:30 мск. Победу одержал миланский коллектив 2:1.



Уже на 13-й минуте встречи счёт был открыт. Хорватский нападающий хозяев Анте Ребич получил мяч у линии штрафной и без долгих раздумий нанёс удар в правый угол ворот. Игра продолжала проходить с преимуществом миланской команды, но на 37-й минуте ответный гол забил «Дженоа». Маттиа Дестро перевисел всех соперников после подачи углового и точным кивком положил мяч в левый угол ворот.



Второй тайм начался довольно активно. Команды без раскачки приступили к атакующим действиям. На 68-й минуте нападающий «Дженоа» Джанлука Скамакка отметился автоголом. Форвард перебросил голкипера своей команды после розыгрыша углового. Таким образом, «Милан» вновь вышел вперёд.



До конца матча команды пытались атаковать, но результативных действий больше не было. Самым опасным моментом был удар полузащитника «Дженоа» Валона Бехрами на 90+3-й минуте встречи. Вратарь был уже отыгран, но на помощь пришел защитник. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу хозяев со счётом 2:1.



«Милан» в 31 матче набрал 66 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2020/2021. «Дженоа» (32) идёт на 14-м месте. Лидером турнира является «Интер» (74).

В первом круге турнира команды закончили встречу вничью со счётом 2:2.