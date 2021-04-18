Полузащитник «Сочи» Юсупов: нам нельзя было проигрывать в матче с ЦСКА

Полузащитник «Сочи» Артур Юсупов прокомментировал победу своей команды в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги с московским ЦСКА (2:1). Юсупов забил победный гол в матче и был признан лучшим игроком встречи.
«Нам нельзя было проигрывать. Все это понимали и очень ответственно отнеслись к матчу. У игроков зажили всякие болячки, поэтому мы вышли на поле в полноценном состоянии и провели очень хороший матч.
Мой гол? Так получается, что в этом сезоне я часто забиваю, получаются красивые голы. Я тоже этому рад. Может быть, я нашёл свою команду, свой город. Коллектив и тренерский штаб доверяют мне, и всё это в совокупности даёт результат», — приводит слова Юсупова «Матч ТВ».
«Сочи» в 26 матчах набрал 43 очка и занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. ЦСКА (46) идёт на пятом месте.
- 18 апреля 2021
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