Защитник «Зенита» Ловрен: скоро футбол окажется на грани полного краха

Защитник «Зенита» Деян Ловрен отреагировал на новость о создании европейскими топ-клубами нового турнира — Суперлиги.



«В ближайшее время футбол окажется на грани полного краха. Никто не думает об общей картине — только о финансовом аспекте. Я всё ещё верю, что мы можем найти выход из этой неприятной ситуации», — написал Ловрен в своём «твиттере».



Ранее о присоединении к Суперлиге официально объявили такие клубы, как «Милан», «Арсенал», «Атлетико», «Челси», «Барселона», «Интер», «Ювентус», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал» и «Тоттенхэм». Президентом лиги стал Флорентино Перес, занимающий аналогичный пост в «Королевском клубе». Уже известен формат проведения турнира.

В Европе утвердили создание Суперлиги. Лиге чемпионов – конец? Назревает большая футбольная революция!