Андер Эррера: если Суперлига будет запущена, мечтам придёт конец

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Андер Эррера прокомментировал создание Европейской Суперлиги.
«Я влюбился в популярный футбол, в футбол болельщиков, в мечту увидеть, как моя любимая команда соревнуется с лучшими соперниками. Но если европейская Суперлига будет запущена, эти мечты исчезнут. Придёт конец иллюзиям фанатов, болеющих за небольшие команды, мечтающих о победе в матче с великим клубом.
Я люблю футбол и не могу молчать об этом. Я верю в улучшенную версию Лиги чемпионов, а не в идею богатых украсть то, что было создано обычными людьми», — написал Эррера на своей странице в «Твиттере».
Напомним, ранее официально объявили о присоединении к Суперлиге такие клубы, как «Милан», «Арсенал», «Атлетико», «Челси», «Барселона», «Интер», «Ювентус», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал» и «Тоттенхэм». Президентом Суперлиги стал Флорентино Перес, занимающий аналогичный пост в «Реале».
- 19 апреля 2021
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