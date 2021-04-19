Андер Эррера: если Суперлига будет запущена, мечтам придёт конец

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Андер Эррера прокомментировал создание Европейской Суперлиги.



«Я влюбился в популярный футбол, в футбол болельщиков, в мечту увидеть, как моя любимая команда соревнуется с лучшими соперниками. Но если европейская Суперлига будет запущена, эти мечты исчезнут. Придёт конец иллюзиям фанатов, болеющих за небольшие команды, мечтающих о победе в матче с великим клубом.



Я люблю футбол и не могу молчать об этом. Я верю в улучшенную версию Лиги чемпионов, а не в идею богатых украсть то, что было создано обычными людьми», — написал Эррера на своей странице в «Твиттере».

Напомним, ранее официально объявили о присоединении к Суперлиге такие клубы, как «Милан», «Арсенал», «Атлетико», «Челси», «Барселона», «Интер», «Ювентус», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал» и «Тоттенхэм». Президентом Суперлиги стал Флорентино Перес, занимающий аналогичный пост в «Реале».