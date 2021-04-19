ЦСКА рассказал о травмах Фернандеса и Карпова

Пресс-служба московского ЦСКА рассказала о состоянии травмированных игроков армейцев.
«Марио Фернандес, получивший повреждение накануне матча с «Сочи», и Вадим Карпов, травмировавшийся в первом тайме, прошли сегодня обследования в Москве. У обоих выявлена мышечная травма бедра. Сроки возвращения футболистов в общую группу будут определены позднее.
Нападающий Владислав Яковлев, получивший повреждение в матче молодёжного первенства против «Ахмата», выбыл на 3-4 недели. МРТ выявило у него повреждение задней поверхности бедра. Бактиёр Зайнутдинов и Эмиль Бохинен продолжают работать по индивидуальной программе. У игрока сборной Казахстана выявлено повреждение приводящей мышцы, у норвежца — передней поверхности левого бедра. Также индивидуально занимаются Константин Кучаев, Кирилл Набабкин и Бруно Фукс.
Кроме того, под наблюдением медицинского штаба работают игрок молодежки Эдуард Багринцев и защитник Никита Котин, который зимой перешел на правах аренды в «Иртыш». Оба футболиста выбыли с повреждениями задней поверхности бедра», — сообщает пресс-служба ЦСКА.
- 19 апреля 2021
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