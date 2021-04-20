Игроки «Манчестер Юнайтед» возмущены заявлением клуба об участии в Суперлиге

Футболисты «Манчестер Юнайтед» возмущены участием клуба в европейской Суперлиге, сообщает Daily Express. Игроки недовольны тем, что не были проинформированы о том, что клуб сделает заявление.

Исполнительный директор «Манчестер Юнайтед» Эд Вудворд 19 апреля провёл большую встречу с командой, чтобы объяснить ситуацию. Вудворд попытался успокоить игроков, но многие из них всё равно остались недовольны.



Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруно Фернандеш первым из клубов европейской Суперлиги выразил недовольство созданием нового турнира.

Напомним, о присоединении к Суперлиге официально объявили такие клубы, как «Арсенал», «Тоттенхэм», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Милан», «Интер», «Ювентус», «Барселона», мадридский «Реал» и «Атлетико». Президентом лиги стал Флорентино Перес, занимающий аналогичный пост в «Королевском клубе».