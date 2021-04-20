«Вулверхэмптон» в «Твиттере» объявил себя чемпионом АПЛ сезона-2018/2019
«Вулверхэмптон» в своём аккаунте в «Твиттере» провозгласил себя чемпионом английской Премьер-лиги сезона-2018/2019.
«Пожалуй, для парада уже слишком поздно», — говорится в сообщении.
Такой поступок пресс-службы «Вулверхэмптона» связан с известием о намерении шести английских клубов принять участие в новом турнире — Европейской Суперлиге. Речь идёт об «Арсенале», «Челси», «Ливерпуле», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм Хотспур».
В розыгрыше английской Премьер-лиги сезона-2018/2019 первое место занял «Манчестер Сити», второе — «Ливерпуль», третье — «Челси», четвёртое — «Тоттенхэм», пятое — «Арсенал», шестое — «Манчестер Юнайтед». «Волки» стали седьмыми.
Видеообзор матча «Вулверхэмптон» — «Шеффилд Юнайтед»
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