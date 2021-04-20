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Хендерсон созвал капитанов клубов АПЛ, чтобы продумать реакцию на создание Суперлиги

Хендерсон созвал капитанов клубов АПЛ, чтобы продумать реакцию на создание Суперлиги
Футбол / Англия 0

Футболисты, выступающие в английской Премьер-лиге, продумывают реакцию на создание Европейской Суперлиги.

Как сообщает Daily Mail, капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон созвал капитанов остальных команд лиги, чтобы обсудить с ними дальнейшие действия. В частности, игроки подготовятся к многочисленным вопросам журналистов, которые ожидают их перед и после матчей в эти выходные.

Напомним, в Суперлигу вошли шесть английских клубов: «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Челси», «Арсенал» и «Тоттенхэм Хотспур». Помимо них, о присоединении к Суперлиге объявили «Милан», «Атлетико», «Барселона», «Интер», «Ювентус» и мадридский «Реал».

Ранее стало известно, что один из английских клубов раздумывает над выходом из Европейской Суперлиги.

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