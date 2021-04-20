Петр Чех вышел успокаивать бунтующих против Суперлиги фанатов «Челси». Видео

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Фанаты лондонского «Челси» блокируют проезд командного автобуса на стадион «Стэмфорд Бридж», где сегодня команде предстоит принять «Брайтон энд Хоув Альбион» в матче 32-го тура английской Премьер-лиги.

Успокаивать бунтующих против участия «Челси» в Европейской Суперлиге болельщиков вышел технический и спортивный советник клуба Петр Чех.

Петер Чех вышел успокаивать бунтующих против Суперлиги фанатов «Челси»

Ранее стало известно, что «Челси» намерен покинуть Европейскую Суперлигу. Лондонский клуб готовит документы для того, чтобы выйти из состава участников нового турнира.

Напомним, проект Европейской Суперлиги подразумевает под собой создание одной лиги, в которой будут участвовать 20 лучших клубов Европы. Участие в Суперлиге подтвердили такие топ-клубы, как «Милан», «Арсенал», мадридский «Атлетико», «Челси», «Барселона», миланский «Интер», туринский «Ювентус», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал» и «Тоттенхэм Хотспур». Президентом Суперлиги стал Флорентино Перес, занимающий аналогичный пост в «Реале».