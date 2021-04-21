Титов: Джикия — настоящий боец и капитан, но это не Черенков, Тихонов или Родионов

Бывший игрок «Спартака» Егор Титов прокомментировал отсутствие защитника Георгия Джикии в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой» (0:3).



«Джикия — настоящий боец и капитан, но это не Черенков, Тихонов или Родионов, отсутствие которых на поле неминуемо оборачивалось игровыми проблемами. Георгий — винтик в большом командном механизме, да и перестановки в центре обороны «Спартака» — дело привычное. В игровом плане куда более значимой потерей стало отсутствие дисквалифицированного Айртона. Бразильца на левой бровке заменил Виктор Мозес, но нигериец правша, и остроты на этом фланге практически не было. Джикию же заменил Илья Кутепов, для которого позиция левого центрального защитника тоже неродная», — цитирует Титова «Московский комсомолец».



В матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги московский «Спартак» принимал «Уфу». Встреча проходила на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершилась со счётом 0:3. «Спартак», набрав 47 очков, занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. «Уфа» (20) идёт на 14-м месте.

Джикия обратился к болельщикам «Спартака» после разгромного поражения в матче с «Уфой»