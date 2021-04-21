Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Владислав Игнатьев: ЦСКА контролировал игру, но ничего не сделал

Владислав Игнатьев: ЦСКА контролировал игру, но ничего не сделал
Футбол / Кубок России 0

Полузащитник московского «Локомотива» Владислав Игнатьев прокомментировал результат матча 1/2 финала Кубка России с ЦСКА (3:0).

«Всё по делу, мы были на голову выше всех соперников и справедливо побеждали в матчах. В раздевалку нам нельзя заходить, так что не были там. Что касается финала, если хочешь побеждать в финале Кубка, без разницы с кем играть. Всё равно.

Если говорить о сегодняшнем матче, ЦСКА неплохо начал, забили быстрый гол, но там была рука, сам момент не видел. Затем мы уже забили быстрый гол, и игра поменялась. ЦСКА контролировал игру, катал мяч, но ничего такого не сделал. Считаю, что заслуженно победили», — передаёт слова Игнатьева корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

Николич прокомментировал разгромную победу в матче с ЦСКА
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021