Владислав Игнатьев: ЦСКА контролировал игру, но ничего не сделал
Полузащитник московского «Локомотива» Владислав Игнатьев прокомментировал результат матча 1/2 финала Кубка России с ЦСКА (3:0).
«Всё по делу, мы были на голову выше всех соперников и справедливо побеждали в матчах. В раздевалку нам нельзя заходить, так что не были там. Что касается финала, если хочешь побеждать в финале Кубка, без разницы с кем играть. Всё равно.
Если говорить о сегодняшнем матче, ЦСКА неплохо начал, забили быстрый гол, но там была рука, сам момент не видел. Затем мы уже забили быстрый гол, и игра поменялась. ЦСКА контролировал игру, катал мяч, но ничего такого не сделал. Считаю, что заслуженно победили», — передаёт слова Игнатьева корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.
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