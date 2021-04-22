Победный гол Сона и красивый удар Бэйла — в видеообзоре матча «Тоттенхэм» — «Саутгемптон»

В Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» состоялся перенесённый матч 29-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм Хотспур» — «Саутгемптон». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1.



Счёт был открыт на 30-й минуте — полузащитник и капитан «святых» Джеймс Уорд-Праус от углового флажка выполнил подачу к линии вратарской, откуда нападающий Дэнни Ингс головой подрезал мяч в дальний угол ворот. Мяч с отскоком от штанги оказался в сетке.



Хозяева отыгрались на 60-й минуте — полузащитник Тангай Н'Домбеле сделал передачу в штрафную, Лукасу Моуре помешали пробить, но мяч отскочил к Гарету Бэйлу, который технично уложил его в дальнюю девятку.



На 90-й минуте нападающий Сон Хын Мин принёс победу хозяевам, реализовав одиннадцатиметровый.

Видеообзор матча «Тоттенхэм» — «Саутгемптон»

Это был первый матч после увольнения Жозе Моуринью с поста наставника «шпор». Во вторник, 19 апреля, «Тоттенхэм Хотспур» объявил об уходе португальского специалиста с поста главного тренера команды.



«Тоттенхэм» в 33 матчах набрал 53 очка и занимает шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021, «Саутгемптон» (36) — на 14-м месте. От зоны вылета команду отделяют девять очков.