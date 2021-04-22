Вице-губернатор Самарской области: не случайно «Крылья Советов» называют «Барселоной» ФНЛ

Вице-губернатор Самарской области Александр Фетисов прокомментировал выход «Крыльев Советов» в финал Кубка России.



«Хочу сказать, что это наше самарское счастье. Наша команда, наши болельщики заслужили этой победы. Мы сидели, переживали, но мы не уступили ни по одному игровому моменту. Хочу сказать, что болельщики – это очень важно. Они создавали заряд этой энергии, посылали команде. Когда были пенальти, вышел Женя Фролов и сделал своё дело. Но это тоже не случайно. За этим стоит не только талант, который, безусловно, есть, но и подготовка со стороны тренеров.



Конечно, много эмоций, теперь нам надо немного вверх по Волге – в Нижний Новгород. Будем побеждать. Для этого всё есть. У нас есть хорошая сыгранная команда, есть тренер, которого я считаю лучшим. Он в короткое время создал команду. Сейчас мы проходим все команды Премьер-Лиги. Становится непонятно, кто в РПЛ играет, кто достоин. А достойна наша команда. Не случайно нас называют «Барселоной» ФНЛ. Мы теперь будем «Крыльями Советов» высшего дивизиона. Теперь нам надо вернуться домой, ребята, болельщики заряжены этим успехом. Нам нужно немного успокоиться, чтобы самолет нормально долетел (улыбается). Потому что, чувствую, эмоции будут бить через край. Я очень благодарен команде, тренерскому штабу, болельщикам, которые поехали среди рабочей недели. Они нашли мотивацию, объяснение на работе, учебе. Я чувствовал у себя за команду болельщиков, которые любят команду, Самару, нас было лучше и чётче слышно на этом большом стадионе. Несмотря на большое количество жителей Грозного, которые пришли поддержать свою команду. Но наши были убедительнее, как и наша команда», — цитирует Фетисова пресс-служба «Крыльев Советов».

Евгений Фролов: хочу отдать должное решению главного тренера. Это было гениально