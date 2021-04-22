Кержаков: «Томь» — не фарм-клуб «Зенита»

Главный тренер «Томи» Александр Кержаков рассказал о контактах с руководством «Зенита» по поводу футболистов.



«Томь» — не фарм-клуб «Зенита». Я разговаривал с руководством клуба из Санкт-Петербург на предмет одного футболиста, но, к сожалению, нам не смогли его дать. А, может, и к счастью, поскольку он будет развиваться в Санкт-Петербурге и выйдет на более серьёзный уровень – при том, что ФНЛ не такая простая лига, как кажется на первый взгляд. Мы понимаем, какие позиции нам надо усиливать, работали в этом направлении в том числе, повторюсь, и с «Зенитом», но у нас ограниченный бюджет, мы не могли переплачивать футболистам, не имели права выходить из зарплатной сметы, поэтому разрывали контракты с некоторыми ребятами.



Считаю, в данной ситуации мы неплохо усилились. Единственная и самая большая проблема – время. Нам в кратчайшие сроки необходимо сыграться, объяснить футболистам цели и задачи, которые преследует наш тренерский штаб. Один месяц предсезонных сборов – не такой большой срок», — цитирует Кержакова Bobsoccer.

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