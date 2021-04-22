Кержаков: «Томь» — не фарм-клуб «Зенита»

Главный тренер «Томи» Александр Кержаков рассказал о контактах с руководством «Зенита» по поводу футболистов.
«Томь» — не фарм-клуб «Зенита». Я разговаривал с руководством клуба из Санкт-Петербург на предмет одного футболиста, но, к сожалению, нам не смогли его дать. А, может, и к счастью, поскольку он будет развиваться в Санкт-Петербурге и выйдет на более серьёзный уровень – при том, что ФНЛ не такая простая лига, как кажется на первый взгляд. Мы понимаем, какие позиции нам надо усиливать, работали в этом направлении в том числе, повторюсь, и с «Зенитом», но у нас ограниченный бюджет, мы не могли переплачивать футболистам, не имели права выходить из зарплатной сметы, поэтому разрывали контракты с некоторыми ребятами.
Считаю, в данной ситуации мы неплохо усилились. Единственная и самая большая проблема – время. Нам в кратчайшие сроки необходимо сыграться, объяснить футболистам цели и задачи, которые преследует наш тренерский штаб. Один месяц предсезонных сборов – не такой большой срок», — цитирует Кержакова Bobsoccer.
- 22 апреля 2021
-
15:58
-
15:56
-
15:49
-
15:25
-
15:21
-
15:18
-
14:54
-
14:34
-
14:33
-
14:18
-
14:05
-
13:44
-
13:38
-
13:37
-
13:35
-
13:30
-
13:26
-
13:26
-
13:05
-
13:00
-
12:55
-
12:46
-
12:35
-
12:32
-
12:24
-
12:22
-
12:20
-
12:12
-
11:50
-
11:38
-
11:33
-
11:24
-
11:11
-
10:55
-
10:42