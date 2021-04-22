Олич хочет пригласить Рахимича в тренерский штаб ЦСКА вместо Василия Березуцкого

Главный тренер московского ЦСКА Ивица Олич хочет пригласить Элвира Рахимича в тренерский штаб армейцев вместо Василия Березуцкого. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Хорватский тренер уже обозначил своё желание руководству красно-синих.
«В лице Рахимича Олич видит ассистента тренера, который будет связующим звеном между командой и тренерским штабом. Олич уверен, что приглашение Рахимича положительно повлияет на команду», — сказал источник «Чемпионату».
Напомним, Василий Березуцкий ушёл из ЦСКА 14 апреля. «Чемпионат» первым сообщил, что Березуцкий покинет ЦСКА и присоединится к штабу Гончаренко в «Краснодаре».
Рахимич живёт в России с 1999 года. До 2001 года он играл за махачкалинский «Анжи», с 2001-го по 2014-й год — выступал в составе ЦСКА. Позже босниец работал тренером в ДЮСШ армейского клуба.
Сейчас Элвир работает в тренерском штабе сборной Боснии и Герцеговины. По сведениям источника «Чемпионата», на работу в национальной команде возможное включение Рахимича в штаб ЦСКА не повлияет
- 22 апреля 2021
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