УЕФА решил не наказывать клубы Суперлиги сейчас. Санкции могут применить в будущем

Клубы-основатели Европейской Суперлиги временно избежали наказания от УЕФА, сообщает AS.



На сегодняшнем заседании исполнительного комитета организации было принято решение не применять санкции против клубов сейчас. Таким образом, полуфинальные матчи еврокубков пройдут по расписанию. При этом не исключено, что наказание последует в будущем.



Напомним, в полуфинале Лиги чемпионов «Реал» сыграет с «Челси», а «Манчестер Сити» — с «Пари Сен-Жермен». Все клубы, кроме французского, на днях вошли в состав участников Суперлиги. В полуфинале Лиги Европы примут участие «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал», которые также должны были выступать в новом турнире.



В Суперлиге, помимо перечисленных выше клубов, собирались играть «Барселона», «Атлетико», «Ливерпуль», «Тоттенхэм Хотспур», «Ювентус», «Интер» и «Милан».



Ранее сообщалось, что УЕФА может исключить «Реал» и «Ювентус» из Лиги чемпионов на следующий сезон за участие в проекте Европейской Суперлиги.

«Реалу» и «Ювентусу» грозят серьёзные санкции. Разрешат ли им играть в Лиге чемпионов? Встреча «сливочных» с «Челси» под вопросом.