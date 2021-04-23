Источник: Нагельсманн раньше болел за «Тоттенхэм», а теперь может возглавить клуб

Главный тренер «РБ Лейпциг» Юлиан Нагельсманн близок к переезду на Туманный Альбион. В услугах 33-летнего наставника заинтересован лондонский «Тоттенхэм Хотспур».

Как информирует один из инсайдеров ESPN в своём «твиттере», Нагельсманн раньше поддерживал «Тоттенхэм» в Англии и являлся фанатом «шпор». В связи с этим назначение Юлиана на пост главного тренера лондонского клуба было бы «идеальным совпадением».

Напомним, 19 апреля «Тоттенхэм» объявил об уходе Жозе Моуринью с поста главного тренера команды. В последних пяти матчах «шпоры» одержали лишь одну победу, дважды проиграли и столько же раз сыграли вничью. За шесть туров до конца сезона лондонская команда занимает седьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, отставая от зоны еврокубков на четыре очка.

«РБ Лейпциг» под руководством Нагельсманна, набрав 61 очко в 29 турах, занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги.