Паредес забил гол рабоной с отрицательного угла на тренировке «ПСЖ». Видео

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Леандро Паредес продемонстрировал элемент футбольной эстетики на одной из тренировок команды. 26-й летний аргентинец попал в створ ворот ударом рабоной с отрицательного угла. Видео этого эпизода опубликовала официальная пресс-служба «ПСЖ» в «Твиттере».
Паредес перешёл в «Пари Сен-Жермен» из «Зенита» в январе 2019 года. Его трансфер обошёлся парижскому клубу в € 40 млн. За «Зенит» аргентинец выступал с 2017 по 2019 год, провёл 61 матч, забил 10 голов и отдал 17 результативных передач. Полузащитник играл также за «Боку Хуниорс», «Кьево», «Рому» и «Эмполи».
В нынешнем сезоне чемпионата Франции Паредес провёл за «ПСЖ» 30 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал четыре результативные передачи. Transfermarkt оценивает стоимость Леандро в € 20 млн.
- 23 апреля 2021
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