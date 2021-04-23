Джордан Хендерсон: именно благодаря болельщикам удалось остановить Суперлигу

Полузащитник и капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон рассказал о роли болельщиков в выходе мерсисайдцев из числа участников Европейской Суперлиги.



«Хорошо, что «Ливерпуль» вышел из состава участников Суперлиги, а его нынешняя концепция рухнула. Это отлично для футбола. Важно и то, что наши владельцы от лица Джона Генри принесли свои искренние извинения. Люди могут не согласиться со мной, но я считаю, что наше руководство делает замечательные вещи для «Ливерпуля». Вы можете не согласиться с этим, и я уважаю ваше мнение. Но моё мнение основано на моём опыте общения с этими людьми.



С другой стороны, что сейчас важно для команды и клуба, так это то, что наши отношения с нашими болельщиками укрепляются. Мы должны быть уверены, что защищаем тесную связь, которая была так важна для достижения успеха, которым мы наслаждались в течение последних нескольких сезонов. Связь между болельщиками и игроками просто необходима.



С марта 2020 года очень скучаем по нашим болельщикам. Надеюсь, я никогда не был человеком, который воспринимал их поддержку как должное, но сейчас больше, чем когда-либо, я ценю наших фанатов. Без них футбол на профессиональном уровне ничего не значит.



Если и есть что-то позитивное в этой ситуации с Суперлигой, так это то, что сила болельщиков была признана во всей её красе. Прекращение нашего участия в этом турнире было вашей победой – вы показали, что не можете и не должны быть проигнорированы.



Учитывая, насколько тяжёлыми были последние 12 месяцев для всех, я не хочу рисковать, сохраняя надежду и ожидания, особенно в то время, когда коронавирус всё ещё доставляет нам столько неудобств. Но очевидно, что мы находимся на пути к тому, чтобы в скором времени вернуть болельщиков на стадионы. Это та информация, которая приносит мне радость, даже после действительно трудной недели.



Никому никогда не нужно напоминать о силе и важности болельщиков, но необходимость играть без них в течение более года так сильно ударила по нам. Болельщики «Ливерпуля», вернувшиеся на «Энфилд», на мой взгляд, станут поводом для празднования большего, чем любой завоёванный нами трофей», — цитирует Хендерсона официальный сайт «Ливерпуля».



В ночь с 20 на 21 апреля «Ливерпуль» вслед за другими английскими командами («Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм Хотспур», «Арсеналом») объявил о выходе из состава участников Европейской Суперлиги. Позже их примеру последовал и «Челси».

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