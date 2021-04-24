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Роберто Фирмино признался, что не помнит разгрома «Спартака» на «Энфилде»

Роберто Фирмино признался, что не помнит разгрома «Спартака» на «Энфилде»
Футбол / Лига чемпионов 0
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Нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино признался, что не помнит разгрома «Спартака» (7:0) на «Энфилде» в Лиге чемпионов.

«Не жалко ли мне было «Спартак»? Чёрт, я не помню этого матча. Я вам клянусь!» — сказал Фирмино в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру для «Okko Спорт».

Напомним, 19 апреля в Лидсе на стадионе «Элланд Роуд» состоялся матч 32-го тура английской Премьер-лиги «Лидс Юнайтед» — «Ливерпуль». Встреча завершилась вничью — 1:1. «Ливерпуль» в 32 матчах набрал 53 очка и занимает шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Лидс Юнайтед» (46) идёт на 10-м месте.

В нынешнем сезоне Фирмино провёл 42 матча за «Ливерпуль», забил шесть голов и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона-2022/2023.

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