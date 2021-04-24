«Барселона» намерена продлить контракт с Ансу Фати до 2026 года
Нападающий «Барселоны» Ансу Фати может продлить контракт с каталонским клубом, сообщает Mundo Deportivo.
Напомним, действующее соглашение 18-летнего футболиста с «Барселоной» рассчитано до 2022 года. В нём также предусмотрена опция продления до 2024 года. По информации источника, сторона игрока утверждает, что пункт о продлении контракта на два года недействителен. Чтобы обезопасить себя и избежать дальнейших разногласий, «Барселона» намерена предложить Фати новое соглашение, рассчитанное до 2026 года.
Напомним, Фати получил травму колена в матче с «Бетисом» в ноябре прошлого года, после чего перенёс операцию. С тех пор футболист не выходил на поле. В нынешнем сезоне Фати принял участие в 10 матчах каталонского клуба и забил пять голов.
Роналду поддержал футболиста «Барселоны» Фати, который рискует пропустить остаток сезона
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