Радимов: Семака всегда будут критиковать, но кто ещё выиграл три чемпионства подряд?

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился мнением о работе Сергея Семака в «Зените».

«Вероятность большая, что «Зенит» уже чемпион, но три тура до конца. Точно можно будет сказать, когда математически шансов у других не будет. В пандемийный период вообще всякое может произойти. Слава богу, что питерцы преодолели все свои кризисы и сейчас выглядит реально очень прилично. Вспомните, и Дзюба болел, и травмы были. Было непросто.



Тренера «Зенита» будут критиковать всегда. Но кто-то кроме Семака выигрывал три чемпионства подряд? Это лучший ответ на все претензии. А то, что в Европе надо показывать себя лучше, Семак сам понимает. Произошедшее в Лиге чемпионов в этом году — совпадение, просто так сложилось. Сейчас уже почти все основные игроки переболели. Тьфу-тьфу, если осенью ничего экстраордирарного не произойдёт, то на европейской арене у «Зенита» всё должно быть по-другому и хорошо. Вообще, дай бог каждому такой выдержки, как у Сергея Богдановича. Он сделал хорошую команду. Она очень психологически устойчива, знает, чего хочет.



Может ли она стать, как «Бавария» и «Ювентус» в своих странаха? «Локомотив» сейчас очень сильно прибавил, «Спартак» в столетие будет биться, молодое «Динамо». Я жду, что в следующем году будет ещё интереснее. Нельзя сказать, что сейчас у «Зенита» нет конкурентов. Они есть, но питерцы заслуженно идут к третьему чемпионству», — сказал Радимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.