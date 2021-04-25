«Спартак» — ЦСКА: Джордан Ларссон открыл счёт в матче

В матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» принимает ЦСКА. Встреча проходит на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Московское дерби обслуживает бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи.

Счёт в матче открыл «Спартак». На 52-й минуте гол забил нападающий красно-белых Джордан Ларссон. Шведский форвард ускорился по правому флангу, легко обыграл Васина и Дивеева и пробил в нижний угол, поймав Акинфеева на противоходе.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Спартак» — ЦСКА.

Московский «Спартак» набрал 47 очков в 26 матчах и занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Столичный ЦСКА (46) — на пятом месте. Лидером чемпионата является «Зенит» (58).