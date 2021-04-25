ЦСКА может расторгнуть контракт с Бабаевым, если клуб не попадёт в еврокубки

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев может быть отправлен в отставку, если армейцы не попадут в еврокубки по итогам сезона-2020/2021.
У руководства ЦСКА есть право автоматически расторгнуть контракт с гендиректором Романом Бабаевым, если клуб не попадёт в еврокубки по итогам нынешнего сезона. Об этом «Чемпионату» сообщили два источника, знакомых с ситуацией.
«У председателя совета директоров ЦСКА Максима Орешкина есть право автоматического разрыва контракта», — сказал один из источников «Чемпионату».
Второй источник подтвердил эту информацию и добавил, что в случае невыхода а еврокубки данный пункт, с большой долей вероятности, будет активирован.
В матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА уступил «Спартаку» московском дерби со счётом 0:1.
- 25 апреля 2021
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