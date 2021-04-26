Онопко: думаю, Олич доработает сезон. После сборов и трансферов будет другая ситуация

Бывший тренер ЦСКА Виктор Онопко высказался о работе нового наставника армейцев Ивицы Олича.



«Тяжело оценить промежуточную работу Олича. Пока не вижу больших изменений в игре, но это и понятно — Ивица пришёл за восемь матчей до окончания сезона, не проходил с командой зимние сборы. Наверное, была надежда на помощников, но они почти в полном составе разошлись. Ещё и травмы навалились на команду. Так ещё и повреждения получили ведущие защитники. Оличу предстоит большая работа.



На мой взгляд, независимо от результата он доработает сезон, затем пройдёт сборы, может быть, будут приобретения — это будет уже совсем другая ситуация», — сказал Онопко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Онопко рассказал, что ему понравилось и не понравилось в игре ЦСКА в матче со «Спартаком»