Голкипер «Манчестер Сити» рассказал о ситуации, которую ненавидит Хосеп Гвардиола

Голкипер «Манчестер Сити» Закари Стеффен поделился впечатлениями от работы с главным тренером Хосепом Гвардиолой.

«Поначалу я очень нервничал. Я был напряжён, так как казалось, что он не некоем пьедестале, но Гвардиола оказался отличным парнем. Он очень страстный в отношении спорта и своих игроков. Он непреклонный победитель. Перфекционист. Гвардиола всегда думает о тактике. Он ненавидит, когда мяч у соперника», — приводит слова Стеффена Soccer Bible.

В «Манчестер Сити» Стеффен перешёл из американского клуба «Коламбус Крю». В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги он провёл один матч. В Кубке Англии и Кубке английской лиги этого сезона Закари сыграл в 10 встречах. Также на его счету 1 игра в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.

Видеообзор матча «Астон Вилла» — «Манчестер Сити»: