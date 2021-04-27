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Голкипер «Манчестер Сити» рассказал о ситуации, которую ненавидит Хосеп Гвардиола

Голкипер «Манчестер Сити» рассказал о ситуации, которую ненавидит Хосеп Гвардиола
Футбол / Англия 0

Голкипер «Манчестер Сити» Закари Стеффен поделился впечатлениями от работы с главным тренером Хосепом Гвардиолой.

«Поначалу я очень нервничал. Я был напряжён, так как казалось, что он не некоем пьедестале, но Гвардиола оказался отличным парнем. Он очень страстный в отношении спорта и своих игроков. Он непреклонный победитель. Перфекционист. Гвардиола всегда думает о тактике. Он ненавидит, когда мяч у соперника», — приводит слова Стеффена Soccer Bible.

В «Манчестер Сити» Стеффен перешёл из американского клуба «Коламбус Крю». В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги он провёл один матч. В Кубке Англии и Кубке английской лиги этого сезона Закари сыграл в 10 встречах. Также на его счету 1 игра в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.

Видеообзор матча «Астон Вилла» — «Манчестер Сити»:

Закари Стеффен — о переходе в «Манчестер Сити»: думал, мой агент шутит
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